Жертвами мошенников стали двое жителей поселка Солнечный. Об этом сообщили в городском УМВД.

29-летний мужчина рассказал в полиции, что нашел соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру. Он договорился с незнакомкой о встрече, а та сказала перечислить предоплату. Гражданин отправил ей 13,5 тысячи рублей, но на встречу с ним так никто и не пришел.

С аналогичным заявлением обратился 45-летний житель поселка Солнечный. Он отправил жрице любви 6,5 тысячи рублей, после чего связь с собеседницей прервалась.