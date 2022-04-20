Жительница Энгельса, оказывающая платные услуги «любви», обманула клиента на деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Как пояснил пострадавший, он договорился с девушкой на сайте оказания интимных услуг о встрече. Когда девушка приехала, то попросила предоплату в размере 10,3 тысячи рублей. Получив деньги, «жрица любви» вернулась в такси под предлогом, что нужно расплатиться за проезд, и уехала.

Позже полицейские задержали 24-летнюю мошенницу, которая во всем созналась. Ее оставили под подпиской о невыезде.