Управление Роспотребнадзора предупреждает о мошеннице.

Сообщается, что якобы сотрудница ведомства Татьяна Титова звонит с номера 8(999)657-44-06 в детские сады №№ 125, 167 и 175 в Ленинском районе и сообщает о внеплановых проверках. Руководителям учреждений предлагается быть готовым к проверке, а также купить необходимую литературу, которая поможет пройти проверку.

В Управлении заявили, что данная девушка не является сотрудницей Роспотребнадзора и подобные действия можно рассматривать как мошенничество.

— Просим руководителей организаций быть внимательными и при возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности, — добавили в ведомстве.