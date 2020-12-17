Двое жительниц Саратова стали жертвами мошенников. Об этом сообщили в городском УМВД.

46-летней женщине из Кировского района города позвонила неизвестная и рассказала об оформлении кредита в 200 тысяч рублей. Чтобы предотвратить это, нужно было сделать самоинкассацию. В итоге гражданка лишилась этой суммы по настоящему.

Спустя некоторое время ее номер снова набрали мошенники и по такой же схеме выманили 100 тысяч рублей.

Поверила в усиление защиты карты 37-летняя жительница Заводского района. О такой процедуре ей сообщил якобы работник банка. Правда, потребовалось продиктовать коды из смс-сообщений. В итоге гражданка осталась без почти 20 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.