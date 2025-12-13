Мощный взрыв прошел ночью в зоне Саратовского нефтеперерабатывающего завода

В Саратове ночью 13 декабря местные жители услышали сильный взрыв в районе расположения нефтеперерабатывающего предприятия.

После этого на НПЗ начался сильный пожар. Об этом пишет издание «Новосвят».

Происшествие случилось на фоне сообщений местных источников об атаке украинских беспилотников. Свидетели сообщали о чередовании мощных хлопков.

Предварительно, источником возгорания могли послужить фрагменты уничтоженных в небе беспилотных летательных аппаратов. Официальных комментариев о происшествии на НПЗ от представителей области к настоящему моменту не поступало.

Саратовская нефтебаза считается одной из важнейших в нефтеперерабатывающей промышленности страны. Похожие ситуации в ее окрестностях уже происходили в текущем году. Детали выясняются.

Ольга Сергеева