Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала бывшего заключенного программиста Сергея Савельева смелым человеком и важным свидетелем в деле о пытках в саратовской туберкулезной больнице ФСИН.

Именно он передал важные материалы, которые помогли дать ход этому делу. О своем отношении к этому поступку она рассказала она в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По ее словам, Савельев нужен для расследования ранее возбужденных уголовных дел, поскольку он может обладать необходимой информацией, полезной для «глубокого, всестороннего, объективного наказания виновных».

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