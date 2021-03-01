Cherry Saxophone Quartet — один из ярких, концертных коллективов страны. В его составе лауреаты международных конкурсов: Денис Козьминых (сопрано саксофон), Сергей Прашкович (альт саксофон), Станислав Приж (тенор саксофон), Михаил Лебедев (баритон саксофон). Музыканты являются активными популяризаторами академического саксофона в России и организаторами I Всероссийского конкурса саксофонистов и школы саксофона.

Четыре молодых, харизматичных саксофониста буквально покоряют публику своим мастерством, манерой игры и непринужденным шутливым общением с аудиторией, демонстрируя невероятные возможности своих инструментов (саксофонов сопрано, альта, тенора и баритона). Их концерты в Саратове стали настоящим открытием для зрителей, которые признавались, что открыли для себя саксофон заново.

В канун женского праздника, 7 марта, Cherry Saxophone Quartet снова выступят в Большом зале консерватории. В программе вечера прозвучат сочинения от дворцовой и торжественной музыки эпохи барокко, классицизма до легкой и динамичной эстрадной музыки и джаза композиторов И.С. Баха, М.А. Моцарта, А.Пьяццоллы, В. Косма, Г. Миллера и других. И, как всегда, вас ждут музыкальные сюрпризы, импровизации и море драйва!

Начало концерта 7 марта в 17:00

проспект им. Кирова С.М., д. 1

Тел. Кассы: +7-845-239-92-32. Время работы кассы: пт, сб, вс 11:00 — 18:30

Стоимость билетов — 700-900 рублей