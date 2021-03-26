Суд признал 37-летнего жителя Одинцово, города из Московской области, виновным в попытке продать наркотики. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

В марте 2020 года он через интернет вступил в ОПГ, занимающуюся сбытом запрещенных веществ.

Будучи в Удмуртской республике, он получил от соучастника координаты с местом оптовой партии синтетики. Он должен был забрать ее в Саратовской области и разложить у Ижевска по тайникам.

29 августа злоумышленник прибыл к одному из энгельсских сел на минивэне, припарковал его на обочине, выгрузил электробайк и доехал до указанной точки.

Там он забрал свыше четырех килограмм мефедрона, расфасованного по запаянным полимерным пакетам. В этот же день гражданина задержали силовики.

Теперь гражданин проведет 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Материалы в отношении остальных участников ОПГ выделены в отдельное производство.