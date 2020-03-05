Жительница Москвы обвиняется в даче взятки в крупном размере главврачу больницы Балашова Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, на протяжении двух лет женщина переводила 30 тысяч рублей на счет заведующего больницы Балашова. Жительница Москвы платила за продление госпитализации своей матери.

Москвичка признала свою вину полностью. Следственным комитетом уже собрано достаточно доказательств, чтобы направить это уголовное дело в суд.

После обличения данного преступления, заведующий может говорить о своем статусе лишь в прошлом времени. Ведь приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.