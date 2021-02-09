Ремонт моста Саратов-Энгельс обойдется бюджету в почти 244 миллионов рублей. Документация об объявленном конкурсе размещена на портале госзакупок.

Работы по ремонту опор и пролетов моста необходимо выполнить в два этапа до 31 декабря 2022 года. Заявки на конкурс принимаются до 17 февраля.

Заказчиком ремонта выступает дирекция транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Как рассказали нам в регионально министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на время ремонта перекрытие движения по мосту не планируется.