Саратовская область продолжает готовиться к паводку.

В минтрансе региона сформировали перечень региональных и межмуниципальных дорог и мостов, которые могут быть затопленными во время паводка.

Подрядчики работают на обочинах трасс — расчищают их от снега и льда, осматривают подмостовые русла.

Дорожники должны обеспечить аварийные запасы местных стройматериалов — мешков с песком, а также камней для сохранности мостов и плотин.

Заготовлено 17 тысяч тонн песка, 15 тысяч кубометров щебня и камней, 470 дорожных знаков. Последние установят в случае необходимости на затопляемых мостах и участках дорог.

На время паводка диспетчерская будет дежурить круглосуточно. Звонки приниматься по номеру: 8 (8452) 499-227.