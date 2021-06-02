Домой Рубрики Новости Саратова Мотоциклист в Саратове наехал на троллейбусные провода и попал в больницу РубрикиНовости Саратова Мотоциклист в Саратове наехал на троллейбусные провода и попал в больницу По Новости Саратова - 02.06.2021 301 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 1 июня, в 21:40 напротив дома №155 на Московской улице произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 28-летний водитель мотоцикла Suzuki потерял управление и наехал на троллейбусные провода. Его госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Под Саратовом мужчину отправили в церковь за езду без прав Полицейские из Саратова «сломали сознание» жительницы Краснодарского края Саратовцам рассказали, на каких пляжах можно купаться ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Под Саратовом мужчину отправили в церковь за езду без прав Новости Саратова - 02.06.2021 0 40-летний житель Новоузенска отработал езду без прав в храме. Об этом сообщили в областном УФССП. Гражданин сел без прав за руль авто, его задержали. На... Полицейские из Саратова «сломали сознание» жительницы Краснодарского края 02.06.2021 Саратовцам рассказали, на каких пляжах можно купаться 02.06.2021 Панков: Жители Шихан очень ждут новый спортивно-оздоровительный комплекс 02.06.2021 Фонтану «Одуванчик» придадут облик сиднейского «собрата» 02.06.2021