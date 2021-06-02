Вчера, 1 июня, в 21:40 напротив дома №155 на Московской улице произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

28-летний водитель мотоцикла Suzuki потерял управление и наехал на троллейбусные провода.

Его госпитализировали с травмами.

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