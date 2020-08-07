Вчера, 6 августа, сотрудники городской администрации встретились с представителями мотосообществ чтобы обсудить вопрос об ограничении движения байкеров на некоторых улицах города. Об этом сообщили в мэрии.

Решено, что ездить можно будет по Усть-Курдюмской улице от Гусельского моста до 3-го проезда Муленкова. Заехать в город можно будет через 3-й проезд Муленкова — улицу Муленкова — Братьев Никитиных — 4-ю Прудовую — Вешнюю — Усть-Курдюмскую.

Водители двухколесного транспорта могут кататься по дрогам на Большой Сеченской, Валовой, Лермонтова, набережной Космонавтов, Мясницкой от Кооперативной по направлению к Соколовой, улице Аэропорт. А также по Большой Затонской, но в районе солярия установят два дорожных полицейских.

С полуночи до шести утра нельзя будет проехать по Мясницкой на участке от Соколовой до Соколовогорской, Соколовогорской от Мясницкой до Аэропорт.

Напомним, ранее мотоциклистам запретили ездить сразу по нескольким улицам города, потому что шумные водители мешают горожанам.

Байкеры написали письмо в администрацию, ведь многие из них добропорядочно себя ведут и лишиться поездок им бы не хотелось. После этого было решено обсудить принятое решение.