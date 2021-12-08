Региональное министерство промышленности и энергетики просило в суде перенести заседание по делу о несостоятельности АО «Саратовский институт стекла», чтобы у кредиторов было время изучить новую финансовую модель.

Сложная обстановка



Единственное в стране предприятие, производящее стекло и ведущее научную деятельность, может прекратить свое существование из-за долгов. Обанкротить завод планировали банки, которые инвестировали в СИС крупную сумму денег. Ранее кредиторы хотели ходатайствовать на введении конкурсного производства, которое способно ликвидировать завод. Но после совместных переговоров с областным правительством, руководством АО и представителями банков решается вопрос о заключении мирового соглашения.

Арбитражный суд Саратовской области перенес рассмотрение дела о банкротстве Саратовского института стекла на конец декабря. Представители СИС и областного министерства промышленности и энергетики ходатайствовали об отсрочке, чтобы банки успели изучить материалы по заключению мирового соглашения.

В сложной ситуации завод оказался после крупной реконструкции, требуемой для наращивания производства. В 2017 году институт получил инвестиционный кредит на модернизацию от госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» на 820 млн рублей, но при очень жестких условиях. Кредит был одобрен под 14,5% на семь лет, с погашением процентов и тела долга сразу после пуска линии. Дополнительное финансирование АО в 300 млн рублей предоставил и Связьбанк, который в дальнейшем перешел в Промсвязьбанк. Общая сумма счета с пенями и штрафами составила почти 1,4 млрд рублей.

Новая финансовая модель



По словам генерального директора СИС, доктора технических наук, руководителя школы института Александра Жималова, этих денег не хватило на поставку материалов, так как цены на них очень резко поменялись и от некоторых пришлось отказаться.

— К сожалению, мы допустили технологическую аварию из-за некачественных огнеупорных материалов. В результате не смогли сразу выйти на проектную мощность, и это было главной причиной невыполнения обязательств перед банками. Появились дополнительные долги по электроэнергии и газу, — пояснил гендиректор.

В связи с этим один из кредиторов подал заявление на банкротство, и в ноябре 2019 года арбитражный суд возбудил дело в отношении АО «Саратовский институт стекла». Процедура наблюдения в данный момент подошла к концу. Теперь будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе предприятия.

Чтобы сохранить завод, к банкам обращалось руководство института, а также депутаты областной думы Дмитрий Ханенко, Алексей Антонов, Ольга Сынкина и Ирфан Аблязов. Предлагалось договориться и прийти к введению внешнего управления, которое было бы выгодно обеим сторонам. Потому как введение конкурсного производства означает высокую степень вероятности краха производственной деятельности и увольнения работников, сообщил временный управляющий института Александр Нудельман. При этом депутат саратовской гордумы, опытный арбитражный управляющий Виктор Марков отметил, что при внешнем управлении у предприятия будет возможность завершить переговоры по мировому соглашению и рассчитаться с кредиторами.

На данный момент СИС вышел на стабильный платежеспособный уровень. Предприятие предоставило банкам финансовую модель, в которой задолженность будет абсолютно погашена до конца 2024 года. ВЭБ, ознакомившись с документами, одобрил модель, но Промсвязьбанк не успел изучить ее к намечавшемуся судебному заседанию, поэтому кредиторы приняли решение ходатайствовать на введении конкурсного производства.

Узнав об этом, региональное минпромэнерго предприняло меры по сохранению предприятия. Ситуацию, связанную с банкротством СИС, также изучил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его инициативе в областном правительстве создали рабочую группу с участием чиновников, руководителей АО и банков. На заседаниях представители института предложили новую финансовую модель, согласно которой завод готов выплатить сразу десятимесячную сумму погашения платежей.

Чтобы банки успели ее изучить, Институт стекла и региональное минпромэнерго просили в суде отложить заседание. Областная прокуратура также ходатайствовала о привлечении ее в процесс в качестве третьего лица. Суд перенес рассмотрение дела на конец декабря, а кредиторы, в свою очередь, решение не оспорили. Переговоры продолжаются.

Елена Юрьева

По инициативе Вячеслава Володина в областном правительстве создана рабочая группа, которая предпринимает меры по сохранению предприятия, единственного в стране, производящего стекло.