Муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов привал мусульман молиться за врачей и медсестер, которые сейчас борются с эпидемией коронавируса. Обращение опубликовано на сайте регионального Духовного управления мусульман.

— Современное поколение людей столкнулось с беспрецедентным вызовом — глобальным распространением новой болезни. Пока нас не коснулась беда, мы не видим и не знаем, какие усилия сегодня прилагаются для сдерживания этой угрозы. Идёт настоящая битва, на переднем крае которой живым щитом стоят врачи, медсестры, санитары. Этих людей ещё вчера мы воспринимали как обыкновенный слой общества, квалифицированный обслуживающий персонал для заболевших. Они стояли с нами в одних очередях, ездили в одном транспорте. Мало кто осмысливал значение того выбора, который однажды сделали работники медицины – служить здоровью и спасению человеческих жизней.

Сегодня такое отношение должно измениться. Мы видим, как медики, верные своей внутренней присяге, неимоверными усилиями, подчас ценой своих жизней, ведут борьбу за нас самих. Никто не слышит ни жалоб, ни просьб. Мы только можем догадываться, как в стенах больниц, стиснув зубы и пропуская через себя боль страдающих, не опускают рук и не теряют духа эти Люди.

Уважаемые врачи, медсёстры, санитары, работники медицинских учреждений! Примите мою и моих коллег глубокую и искреннюю благодарность. Мы делаем дуа за вас и не перестаём переживать за ваше собственное здоровье и благополучие. Ваш труд и усилия невозможно оценить до конца. Остаётся лишь благодарить, проявлять уважение и почтение к вам и вашей работе, пытаться скромным вниманием оказывать посильную поддержку!

Я призываю мусульман и не только мусульман, молиться за врачей, медсестёр и санитаров, не упускать возможности оказывать им поддержку в любых ситуациях, организовываться и включаться в благотворительные проекты. И самое важное — дисциплинированно и точно следовать тому, к чему они нас призывают, — говорит Мукаддас Бибарсов.