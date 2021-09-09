8 сентября 2021 года встретился с лидером дунган Российской Федерации Самиром Янчиновым.

Обсудили вопросы сотрудничества. Также затронули тему сохранения культурных традиций у проживающих в Саратовской области дунган и их интеграцию в современное российское общество.

В настоящее время по президентской программе большая часть дунган переселяется из Казахстана и Кыргызстана в регионы России, в том числе в Саратовскую область. Дунгане сегодня составляют более 10 процентов населения Ровенского района.

Во встрече также принимали участие руководитель саратовской общины дунган Панчар Янва, президент региональной общественной организации «Саратовский источник» Александр Зуев и имам-мухтасиб Ровенского района Рустам-хазрат Мухитов.