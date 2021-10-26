25 октября 2021 года в Шалинском районе Чеченской Республики навестил своего старого друга Ибрагима Алаутдина, мы знакомы с ним около 30 лет…

Ибрагим для меня не просто друг…

Справедливость и надежность этого человека удивляют и поражают многих, кто знаком с ним лично. Сегодня такие люди штучные…

Умар ибн Хаттаб(رضي الله عنه) сказал однажды: «Если кого-то из вас охватило чувство глубокого уважения и почтения, не относитесь к этому (чувству) легкомысленно, держитесь за него, потому что оно дается очень редко (мало кто его может испытать)».