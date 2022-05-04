2 мая 2022 года мы встретили Ид аль-Фитр — Ураза-Байрам. Это один из двух главных праздников Ислама и мусульман…

Ураза-Байрам отмечается по случаю окончания Священного Рамадана. Мусульмане начинают праздновать Ид аль-Фитр с совершения коллективного намаза в мечетях, обычно после восхода солнца…

В Саратовской Соборной мечети обратился к единоверцам. Напомнил, что мы держали уразу, читали Коран, старались больше совершать ибадат и благие дела для того, чтобы заслужить довольство Всевышнего Аллаха…

Рамадан был уникальным временем для духовного и физического очищения, возможностью заслужить прощение Аллаха и получить Его особую милость.

Подчеркнул, что в Рамадан верующие также старались уделять особое внимание благотворительности и социальному служению – практически во всех мечетях нашего региона устраивались коллективные ифтары, в районах Саратовской области развозились продукты питания нуждающимся и многодетным семьям…

Также отметил, что 2022 год является юбилейным – отмечается 1100-летие официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии…

Проинформировал о мероприятиях, которые саратовские мусульмане проводили в рамках празднования этого знакового события…

Призвал каждого сделать все возможное, чтобы Ураза-Байрам прошел в каждом доме в теплой праздничной атмосфере. Пригласил всех на торжества, в частности, вечер нашидов, который состоялся 3 мая в Саратове…

В этот день мы получили поздравления от руководства нашей страны, региональной и муниципальной власти, мусульманских деятелей из российских регионов и др.

После этого мы совершили праздничный намаз, воздав хвалу и благодарность Всевышнему Аллаху.

ИД АЛЬ-ФИТР МУБАРАК!