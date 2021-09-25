То, что мы ещё пять лет назад не могли себе даже представить, сегодня, 25 сентября 2021 года, стало реальностью.

В райцентре Наровчат Пензенской области, некогда являвшимся одним из главных городов Золотой Орды, открылась Всероссийская научная конференция «История и археология Золотой Орды Примокшанья: актуальные вопросы изучения и сохранения городища Наровчат — Мохша».

Открытие форума состоялось при участии губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, учёных из Татарстана, Пензенской и Саратовской областей

В конференции принимают участие члены Саратовского областного оргкомитета по подготовке и проведению в нашем регионе мероприятий в честь 1100-летнего юбилея официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. Это член Президиума ДУМСО, имам-хатыб Саратовской Соборной мечети Рустам-хазрат Мухитов, руководитель культурно-просветительской организации «Возрождение», магистр теологии Рустам-хазрат Абдульманов и преподаватель школы «Мактаб» при Саратовской Соборной мечети, аспирант теологии Али-хазрат Муратов.

С докладом на конференции, ИА, выступит руководитель общественной организации » Возрождение» Рустам Абдульманов.

Альхамдулилляхи! Время идёт стремительно, люди хотят познать свои корни, знать свою историю, которая является нашим общим российским прошлым.