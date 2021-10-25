23 октября 2021 г. встретился с родителями учащихся детской школы «Мактаб» при Саратовской соборной мечети.

Тема нашего разговора касалась вопросов воспитания детей в условиях глобальных вызовов современности.

Важной задачей при обучении и воспитании детей является не только получение ими определенного набора знаний, но и сохранение в сознании молодого поколения мусульман своей исламской идентичности. И основную роль в этом играют родители. Конечно, для этого не нужно изобретать ничего нового, просто стоит уделять должное внимание к первоисточникам, воспитывать детей не на компьютерных играх и пустом времяпрепровождении в соцсетях, а на реальных примерах из истории ислама.

Важно знать, а для этого больше рассказывать о личности Пророка (ص), достоинствах его сподвижников Хадиджи, Али, Абу Бакра, Умара и других…

Читая книги и просматривая фильмы о великих людях и их благородных поступках вместе со своими детьми, при этом подавая соответствующий личный пример, только так мы сможем дать им соответсвующее достойное воспитание.

Также на собрании говорил о важности ответственного и серьезного подхода к совершению намаза и силе искреннего дуа, как основных источников духовной подпитки.

В завершении встречи родители учащихся «Мактаба» задавали вопросы.