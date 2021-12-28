26 декабря 2021 года принял участие в онлайн-конференции, посвященной запрету фундаментальных трудов исламских ученых, а именно тафисиров Корана (толкование) и сборников хадисов (изречений) пророка Мухаммада (мир ему)…

В работе форума приняли участие более 70 человек из различных регионов нашей страны: Москва, Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Чечня, Кировская, Пензенская, Орловская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области…

О наболевшей проблеме высказались российские муфтии, имамы, юристы, общественники, адвокаты, политологи и книгоиздатели… Среди участников конференции были муфтий Северной Осетии Хаджимурат- хаджи Гацалов, муфтий Москвы, член Совета улемов при ДУМ РФ Ильдар-хазрат Аляутдинов, муфтий ДУМ Пензенской области, хафиз Корана Ислам хазрат Дашкин, муфтий ЦДУМ Ульяновской области, член Совета улемов при ДУМ РФ Мухаммад хазрат Байбиков, член Совета улемов при ДУМ РФ шейх Висам Бардвил, политолог Руслан Курбанов, имам-мухтасиб ДУМ Кировской области Нияз хазрат Кашапов и другие.

Эксперты считают, что к запрету исламской литературы, который, к сожалению, приобрел уже системный характер, привела некомпетентность в данном вопросе экспертов и судей. Недопустимо таким неграмотным людям запрещать книги религии, адептами которой являются более миллиарда последователей во всем мире…

Президент России Владимир Путин в 2020 году объявил о праздновании на государственном уровне предстоящего 1100-летнего юбилея официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. И накануне такого важного для исламского сообщества страны события, эти некомпетентные должностные лица делают мусульманам такой скверный подарок.. За последние годы группе мусульманских адвокатов пришлось побывать на множестве судебных заседаний, связанных с запретом классических исламских трудов в различных российских регионах. Последние из них состоялись в Красноглинском районном суде города Самары и Лаишевском районном суде Республики Татарстан, где тафсиры Корана и сборники хадисов вновы были признаны запрещенными в нашей стране. Теперь эти дела будут обжаловаться в Верховном суде РФ и, при необходимости, в ЕСПЧ в Страсбурге. Участники онлайн конференции приняли резолюцию Форума.