27 марта 2022 года в г.Саратове состоялся VII Областной конкурс чтецов Корана среди детей…

Масштабный форум проводился в преддверии Священного Рамадана в рамках 1100-летия официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии…

Коран для мусульман – последнее Откровение, Слово Всевышнего Аллаха всему человечеству для руководства. Коран завершает все предыдущие Священные Писания – Тору, Евангелие и др. Поэтому Книга Аллаха имеет огромное значение для каждого верующего, для тех, кто читает Коран и слушает его…

Такие конкурсы важны для всех нас, ведь без популяризации Книги Аллаха, чтения и заучивания аятов и сур, невозможно обогатить и укрепить свой внутренний мир, сохранить свои лучшие качества и воспитать достойное поколение…

Напомнил, что мы находимся в ожидании Священного Рамадана – месяца ниспослания Корана и Уразы. Времени, в котором Всевышний дает нам возможность измениться и стать лучше…

Также подчеркнул, что 1100-летие официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии – наша общая история, которую должны знать не только российские мусульмане…

Поблагодарил коранический центр «Зейд бин Сабит», его руководителя Ильяса-хазрата Ильясова и волонтеров за проведение такого важного форума…

На большой сцене 57 детей из 12 районов Саратовской губернии продемонстрировали свое знание аятов из Книги Аллаха. Мальчики и девочки дошкольного возраста и постарше выступали в четырех номинациях, в том числе на знание суры «Ясин». Каждый конкурсант достойно выступил перед сотнями людей, которые пришли насладиться чтением Корана…

В ходе праздника среди зрителей была разыграна путевка в Умру – малый Хадж…

Областной конкурс чтецов Корана среди детей проводится в разных городах и районах Саратовской области ежегодно. С каждым разом увеличивается количество его участников…