29 октября 2021 года в Пятигорске навестили муфтия Ставропольского края Мухаммада-хазрата Рахимова…

Мы знакомы с ним почти 30 лет. Мухаммад-хазрат и его семья 1995-2012 годы крепко поддержали и помогли мне, когда я испытывал серьёзные проблемы со здоровьем…

Сегодня он делает огромную работу. Еще недавно небольшое помещение мечети благодаря его усилиям превратилось в огромный духовно-просветительский комплекс…

Барака Аллаху! Дай Аллах ему крепкого здоровья, сил и энергии во благо служения Исламу и мусульманам.