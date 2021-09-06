4 сентября 2021 года, вместе с заместителем муфтия, руководителем департамента по просветительской работе в районах Саратовской области Абдулхакимом-хазратом Яфаровым приняли участие в очередном заседании Дергачевского мухтасибата.

В него входят мусульманские религиозные организации и группы Ершовского, Озинского и Дергачевского районов.

Имамы представили отчеты о деятельности своих организаций. После этого мы обсудили проблемы, с которыми сталкиваемся сегодня, в том числе религиозного плана…

Пандемия оказала большое воздействие на общество, это проявляется в поведении людей и их взаимоотношениях.

В ходе собрания мы отметили, что необходимо усиливать воспитательную работу и работу по религиозному просвещению, в том числе в вопросах фикха (мусульманской юриспруденции). Стоит больше приглашать специалистов для проведения лекций, разъяснения вопросов, связанных с фикхом и поклонением. Ведь из-за них сегодня происходят недоразумения, недопонимания и склоки.

Участников мухтасибатского собрания приветствовал глава Дергачевского района Сергей Мурзаков. Он пожелал успехов в работе и всего наилучшего.

Я проинформировал Сергея Николаевича о торжествах, которые состоятся в 2022 году по случаю 1100-летия официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии.

После дневного намаза и обеда мы отправились в поселок Советский, где осмотрели мечеть. Практически завершены строительные работы, в здании уже совершаются намазы.

Официальное открытие мечети в поселке Советский запланировано в следующем году в рамках 1100-летнего юбилея официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии, ИА.