Уважаемые жители и гости Саратовской области!

Соотечественники, друзья, братья и сестры!

От имени Духовного управления мусульман Саратовской области и себя лично поздравляю всех моих сограждан, а также каждого человека доброй воли, разделяющего принципы братства и человеколюбия, с 4 ноября – Днём народного единства!

Этот государственный и гражданский праздник с каждым годом обретает новое глубокое значение для тех, кто сопричастен прошлому, настоящему и будущему нашей большой страны, кто прилагает усилия для укрепления и развития самобытной российской нации, представленной коренными для России народами и религиями. Все мы объединены общей землёй, вековыми традициями, культурой, языком, историей. Память об этом побуждает нас беречь единство, преодолевать противоречия, строить мирное будущее для следующих поколений российских граждан.

Второй год всё человечество борется с пандемией, обрушившейся на планету. Тысячи людей заболевают ежедневно. Это испытание толкает нас к дисциплине, основанной на разуме и ответственности не только за себя и своих близких, но и за всё общество. Самые малый шаг, кажущийся нам незначительным, может иметь определяющие последствия для нашего общества. Ношение масок, дистанцирование, гигиена, вакцинация, остальные рекомендации врачей и учёных – всё это требует серьёзного отношения от каждого из нас – если не ради нас самих, то ради тех, кто рядом с нами. Это и будет подлинным народным единством, день которого отмечается 4 ноября и который символизирует объединённую волю народа, как это было в 1612 году, когда наши предки отстояли свою Родину перед лицом захватчика.

В день 4 ноября я выражаю искренние пожелания благополучия каждому жителю и гостю нашей страны и Саратовской области. Да будет в наших домах царить мир и покой. Пусть наши дети растут в дружбе и радости. Здоровья и долголетия нашим отцам и матерям.