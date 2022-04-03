Первый таравих-намаз Священного Рамадана-2022 в Саратовской соборной мечети, 1 апреля 2022 г.

Таравих-намаз, который совершается только в месяц Рамадан после обязательного, ночного иша-намаза…

Таравих совершается как индивидуально, так и коллективно…

Слово «таравих» — множественное число от арабского «тарвиха», что в переводе означает «отдых». Намаз называется так потому, что после каждых его четырёх ракаатов (циклов) совершающие намаз сидя отдыхают, восхваляя Всевышнего или слушая назидания имама…

PS. Намаз—ритуальный вид поклонения и высокая форма благодарности Аллаху…

Через намаз мы воздаём благодарность Тому, Кто является источником нашей жизни. Ведь поистине блага, которыми Он наделил нас, безграничны: начиная от кислорода, которым мы дышим, заканчивая материальными благами, посредством которых мы питаемся, одеваемся, созидаем, работаем…

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو علي كل شيءٍ قدير٠