25 декабря 2021 года в Саратовской Соборной мечети, после Иша намаза состоялось очередное ежемесячное собрание актива мусульманской общественности нашего города…

В начале своего выступления проинформировал собравшихся, что в начале февраля 2022 года в Саратове в память об известном саратовском меценате Эдуарде-хаджи Ганееве пройдут Всероссийский конкурс чтецов Корана и конференция по теме образования…

Основным вопросом повестки дня была подготовка к 1100-летию официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии.

В следующем юбилейном 2022 году мы планируем заложить камень под строительство в Саратове мечети в честь 1100-летия принятия Ислама народами Волжской Булгарии и музея, провести международную конференцию и другие культурно-просветительские мероприятия. Все это возможно сделать лишь совместными усилиями активных людей, кому не безразлична судьба их детей, внуков…

Докладчиком по вопросу строительства новой мечети в Саратове выступил имам-мухтасиб Саратовского района Фаниль-хазрат Бибарсов. Он подробно рассказал, как идет подготовка, что еще предстоит сделать, а также ответил на вопросы собравшихся. Из их числа здесь же была сформирована инициативная группа, которая будет помогать в реализации этого проект…

Первый заместитель муфтия Расим-хазрат Кузяхметов проинформировал, как проходил процесс передачи земельного участка под исторической мечетью на ул. Серова, как шло оформление документов, что сделано к сегодняшнему дню…

Кроме этого, в ходе собрания поднимался вопрос запрета классической мусульманской литературы. В частности, недавнее решение Лаишевского районного суда Республики Татарстан о признании экстремистскими материалами толкования Священного Корана и сборник достоверных хадисов, являющихся одним из источников Ислама.

Участники собрания высказывали различные мнения, что нужно делать в данной ситуации, почему такая низкая активность среди мусульман и др.