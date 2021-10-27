26 октября 2021 года в Грозном начала работу двухдневная Всероссийская научно-практическая конференция «О женщине и устами женщины: мусульманка в частной и общественной жизни».
Организаторы – Российский исламский университет имени Кунта-Хаджи и Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.
В Форуме принимают участие представительницы мусульманских женских общественных организаций Москвы, Татарстана, Саратова, Чеченской Республики и регионов Северного Кавказа.
От имени Духовного управления мусульман Саратовской области поприветствовал участниц Всероссийской конференции, пожелал им успехов и плодотворной работы.