10 сентября 2021 г. принял участие в заседании Ивантеевского мухтасибатского собрания.

На встрече присутствовали руководители религиозных организаций и групп Ивантеевского, Пугачевского и Перелюбского районов, а также заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района Олег Степанов и глава администрации Рахмановского муниципального образования Пугачевского муниципального района Ольга Долгополова.

В ходе собрания обсудили вопросы жизнедеятельности мухтасибата и духовно-просветительской работы на местах. Также говорили о подготовке к 1100-летнему юбилею официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии и важности данного торжества для мусульман и россиян в целом.

После встречи провёл Жума в Пугачевской соборной мечети и вручил благодарственное письмо от имени председателя ДУМ РФ Шейха Равиль-хазрата Гайнутдина имаму Фарид-хазрату Мустафину и благодарственные письма Духовного управления мусульман Саратовской области активистам местных мусульманских общин за многолетний труд в деле просвещения и духовную работу на благо общества.