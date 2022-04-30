29 апреля 2022 года в Саратове прошел общественный ифтар…

В нем приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений нашего Управления, члены Общественного совета ДУМСО, меценаты и активисты мусульманской общины Саратова, врачи, общественные деятели и известные спортсмены…

Почетными гостями торжественного ифтара были заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Виталий Шустов, ректор Саратовской православной духовной семинарии, протоирей Сергий Штурбабин, члены Саратовского областного оргкомитета 1100-летия официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии…

В своем выступлении отметил важность Рамадана, как объединяющей силы. Ведь сегодня в век глобализации, когда теряются родственные и человеческие отношения, очень важно, чтобы мы встречались и узнавали друг друга. И то, что на этом ифтаре в такой тёплой и радостной атмосфере собрались представители разных конфессий, явно подтверждает, что месяц Рамадан благоприятствует укреплению межнациональных, межконфессиальных и межчеловеческих отношений…

Также отметил, что в 2022 году в России отмечается знаковое событие – 1100-летие официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. Это наша общая история!

В ходе ифтара благодарственные письма были вручены волонтерам, которые ежедневно в Рамадан помогали в организации и проведении религиозных и культурных проектов, направленных на благо Ислама и мусульман Саратовской области…

В завершении торжественного вечера поблагодарил организаторов и участников коллективного ифтара за их усердие и труд на пути Ислама. Барака Аллаху!