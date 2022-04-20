19 апреля 2022 года в самом крупном татарском селе России — Средней Елюзани Пензенской области, состоялся ежегодный коллективный ифтар, организованный мечетью «Анас ибн Малик», в которой с момента её основания и долгое время служил мой отец — Аббас хазрат Бибарсов…

В одном из кафе села собрались сотни местных жителей, а также гости из разных регионов нашей страны. В начале встречи имам города Пензы Юсеф-хазрат Бибарсов прочитал аяты священного Корана…

Обращаясь с приветственным словом к единоверцам, я напомнил о значимости месяца Рамадан, дарованного Аллахом, как милость для верующих. Это время не только уразы, это месяц Корана. Поэтому важно в эти священные дни больше внимания уделять Книге Аллаха, читать и слушать её в любое свободное время…

На ифтаре присутствовали муфтий ДУМ Пензенской области Ислам-хазрат Дашкин, 1-й заместитель муфтия ДУМ Башкортостана Аюб-хазрат Бибарсов, имам-мухтасиб Городищенского района Рифать-хазрат Абузяров, председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров, известный меценат Ринат Абузяров, глава администрации Среднеелюзанского сельсовета Рушан Гурдин…

Организатором ифтара выступила махалля мечети «Анас ибн Малик», имамом которой является Рафик-хазрат Янгуразов. Выражаю свою искреннюю благодарность за гостеприимство и хорошее братское общение. Такие встречи сегодня крайне важны и необходимы…

В составе нашей саратовской делегации было более десяти человек. Многие из них впервые побывали в Средней Елюзани. Для них была проведена экскурсия по местным мечетям, их в селе 12.