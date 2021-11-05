Вместе с Исмаил-хаджи Бердиевым, директором Кисловодского дельфинария Леван-хаджи Тамбиевым и Ильяс хазратом Юнкиным мы посетили сказочный комплекс «Дом Эмегена великана» и карачаевский этно-культурный центр на Медовых водопадах в Малокарачаевском районе КЧР.

Здесь осмотрели интересные экспозиции и экспонаты…

Меня поразили работоспособность и стремление к активной деятельности здешних молодых людей, что сегодня, к сожалению, становится редким в нашей жизни.

Здесь люди, реально, трудятся, делают многое из, казалось бы, невозможного для привлечения туристов.

Это и конные прогулки, это и строительство этно-культурных объектов, кафе и ресторанов, это и различные развлекательные программы, нам удалось побывать на некоторых из них…

Барака Аллаху всем, кто нас добродушно принял, успехов и удачи вам во всем!