11 января 2022 года мы небольшой группой наших паломников совершили восхождение на гору, которая называется Джабаль ан-Нур, в пещеру Хира, где примерно в б10 году пророку Мухаммаду (мир и благословение ему) были ниспосланы первые аяты Священного Корана.

Где Свет последнего ниспослания Аллаха соприкоснулся с землей и осветил все её уголки от востока до запада…

Это место, где посланник Аллаха (мир и благословение ему) часто уединялся до пророчества. С тем, чтобы самосохраниться, он предавался размышлениям, благодарил Всевышнего Аллаха. Мухаммад (мир и благословение ему) никогда не был причастен к языческим обрядам окружавшего его мира…

Подъем на гору занял порядка 1,5 часов. Мы сделали это исключительно с просветительской целью.

Сколько бы мы ни говорили про вахи (откровение), про свой духовный рост (Иман) и т.д., пока мы не ощутим хотя бы частичку того, что пережил посланник Аллаха (мир и благословение ему), на которого мы ориентируемся, мы дальше рассказов не пойдём…

Вообще, что нужно делать сегодня, чтобы сохранить свою религиозную и человеческую идентичность? Ведь общество в период «Джахилии», о котором мы говорим исключительно в негативных тонах, было несоизмеримо более здорово…

Несмотря на это, Мухаммад (мир и благословение ему) отдалялся от него, пусть и на короткое время, чтобы сохранить чистоту своего внутреннего мира…

И мы сами должны искать и находить ответы на эти вызовы времени… А они есть.