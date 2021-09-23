22 сентября 2021 года в Саратове состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Тюремное служение. История, реалии», организованная департаментом ДУМСО по взаимодействию с УФСИН России по Саратовской области и кораническим центром «Зейд бин Сабит» при ДУМСО.

Её участниками были религиозные деятели, представители УФСИН по саратовской области, ученые из Москвы, Саратова, Екатеринбурга и наши общественники.

Обсудили вопросы взаимодействия при работе с осужденными, говорили о важности духовного-нравственного воспитания заключенных, повышенния религиозной грамотности сосотрудников пенитенциарной системы, искали возможности совместимости установленного распорядка в колониях с необходимостью совершения ежедневных намазов, употребления халяльной пищи и чтения исламской литературы.

Эксперты также выступили с докладами об истории духовно-просветительской деятельности в местах лишения свободы в России, рассказали об особенностях психологической работы с заключенными и призвали к тесному сотрудничеству в деле воспитания и исправления осужденных.

Мероприятие прошло в рамках 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Благодарю участников научно-практической конференции за интересные доклады.