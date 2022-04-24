21 апреля 2022 года посетил Александрово-Гайский район Саратовской области, где состоялся коллективный ифтар…

Среди почетных гостей вечера были заместитель муфтия Ахмед-хаджи Махметов, имам-мухтасиб Александрово-Гайского района Серекбай-хазрат Ирканалиев, меценат Бисимбай Шарлапаев и др.

Ежегодно коллективный ифтар в Рамадан посещает глава Александрово-Гайского района Сергей Федечкин. Он поздравил всех с окончанием очередного дня уразы, отметив, что такие встречи несут радость для всех…

Поблагодарил Сергея Анатольевича за внимание, которое он оказывает мусульманам Александрово-Гайского района. В этом одном из самых отдаленных от областного центра районов, который граничит с Казахстаном, около 60 процентов населения составляют мусульмане (55 процентов – казахи)…

В своем выступлении я напомнил единоверцам, что такое ураза и для чего мы держим ее. Как мы можем очистить свою душу и организм, изменить себя и получить довольство Всевышнего Аллаха…

Кроме этого отметил, что уникальный шанс в Рамадан дается не каждому. Поэтому нам следует приложить усилия в последнюю декаду Рамадана, больше усердствовать в эти дни и ночи. По возможности больше находиться в дуа и суджуде, чтобы застать Ляйлятуль-Кадр, которая лучше, чем тысячи месяцев…

Я также подчеркнул, что в 2022 мы отмечаем знаковое событие — 1100-летие официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. Это наша общая история, которую необходимо знать…

Выражаю благодарность организаторам коллективного ифтара в лице имама-мухтасиба Александрово-Гайского района Серекбая хазрата Ирканалиева, меценатов Бисимбая Шарлапаева и Ербола Бажикова за приглашение на такую теплую и душевную рамадановскую встречу. Барака Аллаху!