26 марта 2022 года в г.Энгельсе посетил торжественное открытие турнира по мини-футболу «Рамадан-2022»…

Соревнования проводятся второй год подряд в преддверии Благословенного месяца в рамках 1100-летия официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии….

Организаторы — Соборная мечеть и махалля «Абу Ханифа» г.Энгельса…

В своем выступлении отметил, что такие спортивные форумы помогают укрепить отношения между людьми, а также проводятся с целью популяризации Рамадана и сохранения и укрепления своей религиозной идентичности…

Мы должны возвышать Рамадан в своих семьях, домах и за их пределами. Говорить и напоминать о ценностях Благословенного месяца — это необычное время, в котором Аллах дает нам исключительную возможность измениться к лучшему посредством уразы и поклонения в Рамадане…

Напомнил участникам турнира, что необходимо знать свои корни. 1100-летие официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии – это наша общая история, история российских мусульман…

Церемонию открытия также посетили заместитель муфтия Саратовской области Ахмед-хаджи Махметов, общественные и религиозные деятели.

От имени министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области успехов участникам турнира «Рамадан-2022» пожелал начальник отдела по работе с национальными и религиозными организациями регионального ведомства Тимофей Лещенко…

Игры проходили целый день. В турнире принимали участие 14 команд – прихожане мечетей Саратова, Энгельса, Балаково, представители национальных общин, мусульмане из районов Саратовской и Пензенской областей, а также иностранные студенты саратовских вузов…

Барака Аллаху организаторам спортивного форума и всем, кто помогал в его проведении!