Намаз в Кисловодской мечети…
Абсолютной хвалы достоин лишь сам Создатель. Мы живем только благодаря Ему! Он является Источником нашей жизни и нашего существования…
Намаз же является высшей формой поклонения и благодарности за все блага, которыми Аллах наделил нас…
В этой жизни нет ничего своего ни у кого из нас – мы только лишь пользователи. И вся хвала и благодарность принадлежит Аллаху, Творцу и Господу Миров…
Пусть Всевышний примет наши намазы, дуа и укрепит любовь к Себе, к посланнику(ص) Своему и религии Своей!