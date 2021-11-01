Намаз в Кисловодской мечети…

Абсолютной хвалы достоин лишь сам Создатель. Мы живем только благодаря Ему! Он является Источником нашей жизни и нашего существования…

Намаз же является высшей формой поклонения и благодарности за все блага, которыми Аллах наделил нас…

В этой жизни нет ничего своего ни у кого из нас – мы только лишь пользователи. И вся хвала и благодарность принадлежит Аллаху, Творцу и Господу Миров…

Пусть Всевышний примет наши намазы, дуа и укрепит любовь к Себе, к посланнику(ص) Своему и религии Своей!