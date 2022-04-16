14 апреля 2022 года встретился с прихожанами соборной мечети г.Новоузенска Саратовской области…

Приятно удивили юные мусульмане, которые красиво читали длинные суры из Корана перед намазом…

До захода солнца напомнил единоверцам о сути уразы и значимости Рамадана. Особо отметил, что ураза – это не отказ от еды и питья, как многие себе представляют.

Ураза – это прежде всего намерение получить довольство Всевышнего Аллаха посредством обуздания своих мыслей и страстей, отказа от дозволенного Всевышним Аллахом ради еще большего поклонения Ему…

Рамадан – это месяц Корана, поэтому каждый мусульманин должен стараться больше уделять время чтению и заучиванию аятов, а также размышлению над ними…

Подчеркнул, что Рамадан является особым временем в году, когда человек может кардинально измениться, улучшив в себе такие качества, как честь и достоинство, искренность и щедрость…

После совершения Магриб-намаза нас пригласили в местное кафе, где состоялся коллективный ифтар.