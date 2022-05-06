3 мая 2022 года в Саратове состоялся вечер нашидов, посвященный одному из главных исламских праздников Ид аль-Фитр (Ураза-байрам)…

Перед жителями нашего города выступил известный исполнитель нашидов Хадис Сабиев и его маленькая дочка Наиля, которая также с любовью была воспринята саратовской публикой…

Торжество также посетили заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Виталий Шустов и член Общественной палаты Саратовской области Игорь Мещеряков…

Творческий вечер прошел в рамках празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии…