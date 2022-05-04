2 мая 2022 года на территории Саратовской Соборной мечети состоялся семейный праздник «Ураза-Байрам», который был приуроченный к завершению Священного Рамадана…

Организаторами праздника выступили культурно-просветительская организация «Возрождение», женская организация «Родник» и воскресная школа «Мактаб» при Саратовской Соборной мечети.

В начале торжества поздравил всех с Ид аль-Фитр — важным днем для каждого мусульманина. Пожелал, чтобы Всевышний Аллах принял нашу уразу и дуа в Священный Рамадан, укрепил наш внутренний мир, сделал нас физически сильными, щедрыми и богобоязненными людьми…

Почетный гость нашего торжества, известный российский исполнитель нашидов Хадис Сабиев поздравил всех с великим праздником. Он исполнил нашид, после чего его дочь порадовала всех гостей праздника душевным песнопением…

Организаторы подготовили насыщенную программу — чтение стихов и поучительные сценки, работала фотозона и ванди-базар, аниматоры развлекали детей, особый восторг вызвали шоу мыльных пузырей и химическое шоу…

Всех в праздничный день угощали пловом и национальной выпечкой, сладкой ватой, мороженым и водой…

Барака Аллаху! Пусть Аллах будет нами доволен!