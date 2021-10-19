18 октября 2021 года очередное еженедельное рабочее собрание со своими заместителями, имамами и руководством Саратовской Соборной мечети, руководителями структурных подразделений нашего Управления совпало с 12 днем месяца Рабиуль-Авваль.

Именно в этот день и в понедельник, родился лучший из творений Аллаха, пророк Мухаммад(ص)…

После чтения аятов Священного Корана мы совершили дуа.

Напомнил, что Мухаммад(ص) как пророк и посланник Всевышнего, был ниспослан всему человечеству.

Его миссия и призыв адресованы каждому человеку до Судного Дня…

После этого обсудили просветительские мероприятия, которые провели и планируем провести в Рабиуль-Авваль с целью популяризации Сунны и наследия лучшего из людей(ص).

Также затронули тему подготовки к 1100-летию официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. Знаковое событие в жизни мусульман России произойдет в 2022 году, ИА. Времени для организации масштабных мероприятий остается все меньше…

Преподаватель медресе «Шейх Саид» доктор Нидаль Эль-Хих проинформировал об участии саратовской делегации на курсах повышения квалификации для религиозных деятелей и преподавателей духовных образовательных организаций по программе «Современные вопросы исламского богословия». Они проходили с 5 по 9 октября в Российском исламском институте (г.Казань). Представители ДУМСО проходили обучение в рамках модуля «Влияние догматических концепций на формирование течений и сект в Исламе»

В связи с ростом заболеваемости и смертности из-за COVID-19 среди жителей Саратовской области приняли обращение к мусульманам нашего региона (текст будет опубликован).

По завершению собрания в честь рождения Посланника Аллаха(صلي الله عليه و سلم) представительницам прекрасного пола нашего Управления подарил розы.