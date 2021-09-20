19 сентября 2021 года женский клуб «Родник» при ДУМСО провел встречу-практикум для сестер нашего города.

Мероприятие было посвящено основам женского здоровья.

Эта тема всегда актуальна для каждой девушки и женщины практически в любом возрасте. От этого во многом зависит и взаимоотношения в семье между мужем и женой.

Вопросы, которые поднимаются на таких форумах, касаются здоровья, общественной деятельности и семейных отношений.

Сегодня Мария Клемешева, специалист по женскому здоровью, остеопрактик, натуропат, психолог, висцеральный терапевт поделилась с нашими сестрами, основами сбережения женского здоровья, методами восстановления организма и сохранения своей женской красоты.

В конце практикума Мария Клемешева ответила на вопросы наших сестер.

А преподаватель по массажу Анна Кудряшова поделилась информацией по халяльной косметике и провела небольшую викторину для участниц форума. Правильно ответившие получили подарки.

Форум завершился чаепитием в теплой душевной атмосфере.

Такие встречи на разные темы женский клуб «Родник» проводит ежемесячно.

Поверьте, все мужчины хотят видеть своих жён красивыми.