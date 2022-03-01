26 февраля 2022 года посетил ИК-13 в г. Энгельсе, где встретился с заключенными-мусульманами.

У нас состоялся душевный разговор. Говорил о значении дуа, важности совершения намаза как высшей формы благодарности Аллаху, являющийся источником нашей жизни.

И, конечно же, был продолжительный разговор о приближающемся Священном месяце Рамадан, говорил о подготовке к этому месяцу и осознанию того, что в Рамадане главным является не отказ от употребления пищи и воды (это всё вторично).

На самом деле, главной целью Уразы является поиск довольствия Всевышнего Аллаха…

Пожелал им достойно пройти земное испытание, которое Аллах предопределил для всех, а после освобождения не повторять своих ошибок и встать на путь распространения идей добра и созидания…

А также напомнил , что в этом году в РФ отмечается 1100-летие официального принятия ислама народами Волжской Булгарии и кратко рассказал осуждённым об истории ислама в России…

После беседы мы посетили мусаллю (комнату для намаза), где вместе с осужденными совершили Зухр-намаз.

Также от лица ДУМ Саратовской области передали в ИК-13 экземпляры Священного Корана с переводом на русский язык…

Искренне благодарю врио начальника ИК-13 УФСИН России по Саратовской области Артура Давыдова за теплый прием и сотрудничество с нашим Управлением. А также руководителя департамента ДУМСО по взаимодействию с УФСИН, имама-мухтасиба Балашовского района Ильяса-хазрата Юнкина за организацию этой встречи.