13 ноября 2021 года в Саратове состоялась конференция под названием «14 веков Сунны — наследие последнего пророчества в жизни российских мусульман».

Она была организована ДУМ нашего региона и проходила в рамках подготовки к празднованию 1100-летия официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии.. Изначально мы планировали провести форум в конце месяца Рабиуль-Авваль, но из-за объективных причин было решено перенести его…

В конференции принимали участие члены Президиума ДУМСО, преподаватели медресе «Шейх Саид» и воскресной школы «Мактаб» при Саратовской Соборной мечети, руководители структурных подразделений нашего Управления, прихожане мечети…

Часть спикеров выступали в Исламском комплексе г.Саратова, другая часть — по видеосвязи. Также посредством ZООM к конференции могли присоединиться все желающие…

В ходе конференции с докладами выступили преподаватель Болгарской исламской академии, доктор исламских исследований в области права и его основ Адхам Таммам Фаррадж («Роль Сунны в укреплении общества»), старший научный сотрудник Института истории Академии наук Республики Татарстан, кандидат исторических наук Абдулла-хазрат Адыгамов («Воспитательный потенциал хадисов»), член Совета улемов ДУМ РФ, выпускник отделения арабского языка университета Аль-Азхар Ишмурат-хазрат Хайбуллин («Сунна как неотъемлемый источник вероучения Ислама»), преподаватель саратовского медресе «Шейх Саид» Рашид-хазрат Тугушев («Пророк Мухаммад (мир ему) как пример подражания и эффективности в педагогической деятельности»), имам-мухтасиб, имам-хатыб Саратовской Соборной мечети Фаниль-хазрат Бибарсов («Соответствие Сунне в период пандемии») и заместитель муфтия, руководитель департамента по просветительской работе в районах Саратовской области, магистрант Болгарской исламской академии Абдулхаким хазрат Яфаров («Ошибки в понимании Сунны»). Также участники форума увидели выступления муфтия Москвы, ответственного секретаря Совета улемов ДУМ РФ Ильдара-хазрата Аляутдинова («История жизни Пророка (мир ему) — значимость в современный период») и экс-муфтия Карелии, автора десятков книг и трудов по различным направлениям исламских наук Висама-хазрата Бардвиля («Использование хадиса ахад в качестве религиозного довода»).

Очень актуальные темы, глубокие по содержанию доклады, раскрывающие Сунну с разных сторон. Они направлены на популяризацию образа Пророка (мир ему), его нравственных качеств и наследия.

В своем выступлении особо отметил, что, сегодня ещё большинство мусульман имеет поверхностное представление о Сунне лучшего из людей.

Его (мир ему) Сунна — это решение всех вопросов, с которыми сталкивается человек в течение своей жизни. Начиная от мыслей и заканчивая его деяниями и поступками, от рождения и до самой смерти…

Сегодня мы крайне нуждаемся в развитии прикладного хадисоведения. Мусульмане, на основе своих первоисточников, ждут ответы на современные вызовы…