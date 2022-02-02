На железнодорожном вокзале Саратова установлена мультимедийная экспозиция «Исторический багаж». Это совместный историко-просветительский проект, реализуемый компанией ОАО «РЖД», Институтом Российской истории РАН и Российским историческим обществом.

Мобильная выставка представлена в виде раскрытого чемодана, который является

главным атрибутом путешествий. На интерактивном дисплее размещена карта

Саратовской области. Специально подобранные фотографии знакомят посетителей с

историей и достопримечательностями Саратова, а также людьми, прославившими этот

город. Кроме того, в проекте представлена история строительства Рязано-Уральской

железной дороги (ныне ПривЖД), ее станций, а также вокзала станции Саратов-1.

Основной акцент сделан на малоизвестных фактах, которые стали доступны благодаря

большой работе с архивными документами.

В рамках проекта «Исторический багаж» для пассажиров и гостей города

организована фотозона. Приглашаем всех желающих сделать фото и ознакомиться с

экспозицией на втором этаже вокзального комплекса Саратова с учетом соблюдения

рекомендаций Роспортебнадзора.