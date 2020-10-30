В поле рядом с селом Бартеневка Инвантеевского района Саратовской области нашли тело пропавшего в августе мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

29 августа 32-летний мужчина ушел из дома на работу, но до нее не добрался. На звонки по мобильному телефону он не отвечал. О своих планах куда-либо уехать ни с кем не делился, поэтому В этой связиего родственники обратились в правоохранительные органы.

Вчера, 29 октября, в ходе проведения следователями СК совместно с сотрудниками полиции поисковых мероприятий в поле на удалении около 300 метров к югу от окраины села Бартеневка, собакой были обнаружены мумифицированные останки человека. По одежде мужчина опознан.

Признаков насильственной смерти при первичном осмотре не обнаружено. Проводится проверка.

Скорее всего речь идет о 32-летнем Артеме Макарове.