Вчера, 4 августа, на улице Комсомольская города Энгельс в жилой комнате было обнаружено тело 52-летнего мужчины, пролежавшее там два года, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее, 17 июля, о пропаже мужчины в полицию заявила родственница покровчанина, проживающая в другом регионе. Женщина сообщила, что уже долгое время не имеет связи с родственником и назвала предположительные места пребывания мужчины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был найден мертвым на полу в квартире.

Судебно-медицинский эксперт заключил, что мужчина скончался около двух лет назад, за это время его останки подверглись мумификации.

Следователям предстоит выяснить причину смерти мужчины и все обстоятельства произошедшего.