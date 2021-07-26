В бюджет муниципалитета Саратова с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взысканы 45 миллионов рублей по спору, возникшим между ЗАО «УК «Центр-Дом» и чиновниками.

По решению Арбитражного суда Саратовской области в 2013 году в пользу ЗАО «УК «Центр-Дом» с администрации города в порядке субсидиарной ответственности взыскано 162,2 миллиона рублей — долг МУ «Дирекция единого заказчика по Октябрьскому району города Саратова».

Эта сумма на основании договоров цессии была переуступлена юрлицам и предпринимателям.

В 2018 году в связи с приговором суда в отношении генерального директора ЗАО «УК «Центр-Дом» Арифа Гусейнова, указанное выше решение Арбитражного суда Саратовской области было отменено, всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым были перечислены денежные средства, обязали возвратить в казну города.

Учитывая, что ряд фирм–должников были ликвидированы, деньги взыскиваются с их бывших руководителей.

На прошлой неделе по решению Арбитражного суда города Москвы к ответственности привлекли учредителя «СаратовСтройМаркет» — на шесть миллионов рублей, ООО «Технологии Строительства» — на десять миллионов рублей, учредителя ООО «РестаСтрой» — на пять миллионов рублей.

А также учредителя и директора ООО «Монолит» — на четыре миллиона рублей, ООО «Эко–Строй» — на десять миллионов рублей, ООО «ЖилСтрой-Саратов» — на десять миллионов рублей, ООО «СаратовСтройМаркет» — на шесть миллионов рублей.

В общей сложности в доход казны муниципалитета взыскано 45 миллионов рублей.