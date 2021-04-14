В Поволжском институте управления РАНХиГС завершилась программа повышения квалификации муниципальных служащих «Проектное управление как инструмент модернизации административных процессов», разработанная по заказу администрации муниципального образования «Город Саратов».

Руководители структурных подразделений администрации в течение двух недель развивали проектные компетенции в ходе интерактивных лекций и командной работы над проектными идеями, направленными на совершенствование деятельности администрации и решение задач муниципального управления.

Наряду с необходимыми элементами проектного управления слушателям были представлены возможности инструментов управления изменениями, дизайн-мышления, цифровой трансформации в деятельности органов власти. Проектная работа команд была организована с использованием онлайн-инструмента Miro.

В качестве модераторов Программы выступили преподаватели Президентской академии в лице Елены Константиновой, Камиля Рамазанова, Марии Жверанцевой и Александра Фоменко. В экспертном сопровождении Программы приняли участие заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина, декан факультета магистратуры и аспирантуры Илья Константинов и заместитель декана Николай Пержу.

— Это уже вторая волна реализации Программы, которая стартовала в 2020 году. Разработанная совместно с представителями администрации, она вобрала в себя необходимые теоретические элементы проектного управления в сочетании с отработкой на практике в командах, сформированных таким образом, чтобы обеспечить затрагиваемым проблемам и проектным идеям комплексное рассмотрение с разных административных позиций. Результаты позволяют говорить не только о перспективах реализации конкретных представленных слушателями проектных идей, но и о формировании единого видения возможностей и направлений проектирования в администрации города, — отметил руководитель Программы Максим Мокеев.

— Подобный формат обучения позволяет управленцам прийти к единому пониманию задач и целей, которые стоят перед городом. Так называемое горизонтальное общение между участниками Программы помогает добиться взаимного понимания, а также взаимного обогащения опытом, – отметила Виктория Коротина.