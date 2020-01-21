После критики на работу городского общественного транспорта в МКУ «Транспортное управление» Саратова создали свой аккаунт в сети Instagram.

-По поручению главы Саратова Михаила Исаева и в связи с большим спросом саратовцев «Транспортное управление» завело свою страничку в Инстаграм. Здесь вы можете пожаловаться на движение общественного транспорта, а также задать вопросы о планируемых изменениях маршрутов, — пишут чиновники.

Напомним, в администрации Саратова давно увлекаются социальными сетями. В частности по поручению Михаила Исаева свои страницы в Instagram завели многие комитеты и управления мэрии, районные администрации. Перед началом реконструкции Трофимовского моста, аккаунт в соцсети появился и путепровода.